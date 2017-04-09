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9 апреля 2017, 11:31 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

В сезоне-2016/17 в НХЛ сыграли 42 россиянина, это лучший результат за 10 сезонов

Российские нападающие Сергей Толчинский и Денис Гурьянов провели свои первые матчи в Национальной хоккейной лиге в нынешнем сезоне за «Каролину Харрикейнз» и «Даллас Старз» соответственно.

Таким образом, они стали 41-м и 42-м российскими игроками, которые появлялись на льду в сезоне-2016/17. Для России это лучший показатель начиная с сезона-2006/07, когда хотя бы 1 матч в Национальной хоккейной лиге провели 44 российских игрока. В прошлом сезоне в Национальной хоккейной лиге был 41 российский игрок.
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