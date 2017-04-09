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9 апреля 2017, 11:18 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Эдмонтон» победил «Ванкувер» и может обойти «Анахайм» в Тихоокеанском дивизионе

«Эдмонтон Ойлерз» на выезде переиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Во втором периоде счёт открыл Джордан Эберле (22-я минута), а Брок Бисер восстановил равенство (37, в большинстве). В заключительном игровом отрезке на две шайбы «Эдмонтона» в исполнении Марка Летестю (44, в большинстве) и Ииро Пакаринена (50) хозяева ответили точным броском Александера Эдлера (60).

Николай Голдобин провёл в составе «Ванкувера» 16 минут на льду, Никита Трямкин — 18.

«Ванкувер» потерпел 7-е поражение подряд. «Эдмонтон» располагается на 2-м месте в Тихоокеанском дивизионе и в случае ещё одной победы над «Кэнакс» и поражения «Анахайма» сможет возглавить таблицу.

Эдмонтон Ойлерз
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