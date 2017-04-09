«Эдмонтон» победил «Ванкувер» и может обойти «Анахайм» в Тихоокеанском дивизионе
«Эдмонтон Ойлерз» на выезде переиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Во втором периоде счёт открыл Джордан Эберле (22-я минута), а Брок Бисер восстановил равенство (37, в большинстве). В заключительном игровом отрезке на две шайбы «Эдмонтона» в исполнении Марка Летестю (44, в большинстве) и Ииро Пакаринена (50) хозяева ответили точным броском Александера Эдлера (60).
Николай Голдобин провёл в составе «Ванкувера» 16 минут на льду, Никита Трямкин — 18.
«Ванкувер» потерпел 7-е поражение подряд. «Эдмонтон» располагается на 2-м месте в Тихоокеанском дивизионе и в случае ещё одной победы над «Кэнакс» и поражения «Анахайма» сможет возглавить таблицу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter