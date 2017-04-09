«Эдмонтон» победил «Ванкувер» и может обойти «Анахайм» в Тихоокеанском дивизионе

Во втором периоде счёт открыл Джордан Эберле (22-я минута), а Брок Бисер восстановил равенство (37, в большинстве). В заключительном игровом отрезке на две шайбы «Эдмонтона» в исполнении Марка Летестю (44, в большинстве) и Ииро Пакаринена (50) хозяева ответили точным броском Александера Эдлера (60).



Николай Голдобин провёл в составе «Ванкувера» 16 минут на льду, Никита Трямкин — 18.



«Ванкувер» потерпел 7-е поражение подряд. «Эдмонтон» располагается на 2-м месте в Тихоокеанском дивизионе и в случае ещё одной победы над «Кэнакс» и поражения «Анахайма» сможет возглавить таблицу.