Зият Пайгин: Билялетдинов считал, что я не готов

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«НА АХЛ ПРИШЛО СТОЛЬКО ЖЕ ЗРИТЕЛЕЙ, СКОЛЬКО НА «АК БАРС»

— Как вам дебют?

— Все было просто отлично. Мы выступали на большой арене в Остине, завтра тут баскетбол, а потом мы снова сыграем с «Сан-Антонио». Я всем доволен. На матче было больше восьми тысяч зрителей.

— Даже больше, чем в «Барсе» в ВХЛ.

— Больше, чем на матчах «Ак Барса». В голове не укладывается — это же всего лишь АХЛ.

— В первом матче у вас удаление и «минус 1».

— Поначалу мне было тяжело, не скрою. Маленькая площадка. Я уже понял, что голову опускать тут нельзя — снесут. Но быстро почувствовал игру. Штраф? Наверное, я все-таки подтолкнул соперника на борт. Оспаривать удаление не буду. А гол получился немного курьезным. Раз я был на площадке — виноват. Но лучше посмотреть этот момент, чтобы каждый сделал для себя вывод.

— Вы хоть кого-то знаете в команде?

— Вообще никого. Но ребята отнеслись ко мне хорошо, мне помогают. Я английский знаю, но не скажу, что прямо свободно говорю на нем. Какие-то вещи понимаю, какие-то — нет. После сезона останусь в Америке, чтобы и язык подучить, и разобраться, что тут и как.

— Какие вообще у вас планы?

— Думаю, что два ближайших сезона я проведу в Северной Америке. Надо делать шаг в развитии, пытаться пробиться на новый уровень.

— В «Эдмонтоне» форвардам трудно, а вот с защитой не все гладко.

— Я изучал состав, я смотрел за матчами «Ойлерз» и понимаю, что реально попасть в НХЛ. Но все зависит от меня. Тренеры в клубе АХЛ относятся ко мне доброжелательно, но никто тут не будет делать на льду за тебя какие-то вещи.

«ВОССТАНАВЛИВАЛСЯ МЕСЯЦ»

— В АХЛ нет статистики по игровому времени. Сколько вы провели на площадке?

— Гораздо больше, чем в последнее время в Казани.

— Это очень смешно.

— Мы начали в шесть защитников, затем перешли на пять, а потом травму получил еще один игрок и заканчивали вообще в две пары. В большинстве я не выходил, а в меньшинстве пару раз появлялся на площадке. Наверное, столько же времени я проводил в матчах за «Барс».

— В ВХЛ вы попали после травмы.

— А что травма? Если вы помните, то мне попало шайбой в незащищенное место на колене. Связки не были порваны, но были повреждены. Неделю мне нельзя было сгибать ногу, а ровно через месяц я восстановился и готов был играть. Меня ничего не беспокоило.

— Но вы не играли в КХЛ.

— Тренер считал, что я не готов. Мы разговаривали с Зинэтулой Хайдяровичем, он мне говорил работать и тренироваться. Я кивал и обещал работать и тренироваться. И делал это, но в плей-офф не сыграл.

— Вы были не в форме, как мы узнали на пресс-конференции в пятницу.

— Значит так решили тренеры.

— И вы не хотели подписывать контракт.

— Я расскажу, как было дело. В начале сезона мне предложили подписать новый договор. Но меня совершенно не устраивали условия. Например, я считал, что контракт на три года — это много. Просил, чтобы пересмотрели условия, но больше у нас не было встреч на эту тему.

— Вы не подписали контракт и вылетели из состава. Вот и причина.

— Видите, какой вывод сделали вы.

«МЕНЯ НИКТО НЕ СПРАШИВАЛ, ХОЧУ ЛИ Я ОСТАТЬСЯ В СОЧИ»

— Вы как-то уговаривали казанцев, чтобы они вас не забирали из «Сочи», где у вас все было в порядке. Много игрового времени, большинство, набранные очки.

— Поймите правильно, в моем возрасте у хоккеиста нет выбора. Говорят, едешь в Сочи — и ты едешь. Приказывают возвращаться — возвращаешься. Никто твоего мнения не спрашивает.

— Печально.

— Я мог сколько угодно говорить, что мне комфортней в какой-то команде, но был действующий контракт.

— Просто удивительно, что мы с одной стороны стараемся вернуть кого-то из Америки и тут же выталкиваем молодых игроков за океан.

— Думаю, что молодые ребята на моем примере сделают выводы и все решат для себя.

— Готовы ли вы к тому, чтобы ездить на автобусах по Америке, бывать в небольших городах?

— Ха-ха, я провел время в «Барсе» и столько ездил на автобусе, что меня ничем не напугать. На эти мелочи тут вообще внимание не буду обращать. У меня есть цель, к которой я буду идти. После небольшого отдыха начну готовиться, приеду в лагерь новичков, начну много работать. Этот год зачтется мне в контракт новичка, так что будет еще два сезона. Что будет после, загадывать не имеет смысла.

— Где поселились в Бейкерсфилде?

— Я там еще не был. Сразу же поехал в Остин, где была команда.

— Если вы взяли теплые вещи, то зря.

— Да, в Техасе, где я сейчас нахожусь, тепло. В Калифорнии, видимо, тоже. У меня есть пара теплых вещей, но я летел через Москву, а там было холодно. После Казани заехал домой в Пензу, взял все необходимое — и в путь.