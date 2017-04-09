Зият Пайгин: Билялетдинов считал, что я не готов
В ночь на субботу бывший защитник «Ак Барса» провел свой первый матч в Северной Америке, сыграв в АХЛ за «Бейкерсфилд» —
фарм-клуб «Эдмонтона». Один из самых талантливых и прогрессирующих защитников России отказался подписывать контракт с казанцами и ближайшие два года проведет в Северной Америке.
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«НА АХЛ ПРИШЛО СТОЛЬКО ЖЕ ЗРИТЕЛЕЙ, СКОЛЬКО НА «АК БАРС»
— Как вам дебют?
— Все было просто отлично. Мы выступали на большой арене в Остине, завтра тут баскетбол, а потом мы снова сыграем с «Сан-Антонио». Я всем доволен. На матче было больше восьми тысяч зрителей.
— Даже больше, чем в «Барсе» в ВХЛ.
— Больше, чем на матчах «Ак Барса». В голове не укладывается — это же всего лишь АХЛ.
— В первом матче у вас удаление и «минус 1».
— Поначалу мне было тяжело, не скрою. Маленькая площадка. Я уже понял, что голову опускать тут нельзя — снесут. Но быстро почувствовал игру. Штраф? Наверное, я
— Вы хоть
— Вообще никого. Но ребята отнеслись ко мне хорошо, мне помогают. Я английский знаю, но не скажу, что прямо свободно говорю на нем.
— Какие вообще у вас планы?
— Думаю, что два ближайших сезона я проведу в Северной Америке. Надо делать шаг в развитии, пытаться пробиться на новый уровень.
— В «Эдмонтоне» форвардам трудно, а вот с защитой не все гладко.
— Я изучал состав, я смотрел за матчами «Ойлерз» и понимаю, что реально попасть в НХЛ. Но все зависит от меня. Тренеры в клубе АХЛ относятся ко мне доброжелательно, но никто тут не будет делать на льду за тебя
«ВОССТАНАВЛИВАЛСЯ МЕСЯЦ»
— В АХЛ нет статистики по игровому времени. Сколько вы провели на площадке?
— Гораздо больше, чем в последнее время в Казани.
— Это очень смешно.
— Мы начали в шесть защитников, затем перешли на пять, а потом травму получил еще один игрок и заканчивали вообще в две пары. В большинстве я не выходил, а в меньшинстве пару раз появлялся на площадке. Наверное, столько же времени я проводил в матчах за «Барс».
— В ВХЛ вы попали после травмы.
— А что травма? Если вы помните, то мне попало шайбой в незащищенное место на колене. Связки не были порваны, но были повреждены. Неделю мне нельзя было сгибать ногу, а ровно через месяц я восстановился и готов был играть. Меня ничего не беспокоило.
— Но вы не играли в КХЛ.
— Тренер считал, что я не готов. Мы разговаривали с Зинэтулой Хайдяровичем, он мне говорил работать и тренироваться. Я кивал и обещал работать и тренироваться. И делал это, но в
— Вы были не в форме, как мы узнали на
— Значит так решили тренеры.
— И вы не хотели подписывать контракт.
— Я расскажу, как было дело. В начале сезона мне предложили подписать новый договор. Но меня совершенно не устраивали условия. Например, я считал, что контракт на три года — это много. Просил, чтобы пересмотрели условия, но больше у нас не было встреч на эту тему.
— Вы не подписали контракт и вылетели из состава. Вот и причина.
— Видите, какой вывод сделали вы.
«МЕНЯ НИКТО НЕ СПРАШИВАЛ, ХОЧУ ЛИ Я ОСТАТЬСЯ В СОЧИ»
— Вы
— Поймите правильно, в моем возрасте у хоккеиста нет выбора. Говорят, едешь в Сочи — и ты едешь. Приказывают возвращаться — возвращаешься. Никто твоего мнения не спрашивает.
— Печально.
— Я мог сколько угодно говорить, что мне комфортней в
— Просто удивительно, что мы с одной стороны стараемся вернуть
— Думаю, что молодые ребята на моем примере сделают выводы и все решат для себя.
— Готовы ли вы к тому, чтобы ездить на автобусах по Америке, бывать в небольших городах?
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— Где поселились в Бейкерсфилде?
— Я там еще не был. Сразу же поехал в Остин, где была команда.
— Если вы взяли теплые вещи, то зря.
— Да, в Техасе, где я сейчас нахожусь, тепло. В Калифорнии, видимо, тоже. У меня есть пара теплых вещей, но я летел через Москву, а там было холодно. После Казани заехал домой в Пензу, взял все необходимое — и в путь.
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