«Сан-Хосе» обыграл «Калгари» и занял третье место в Тихоокеанском дивизионе
«Сан-Хосе Шаркс» дома одержал победу над «Калгари Флэймз» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Во втором периоде «Сан-Хосе Шаркс» забил дважды — отличились Крис Тьерни (25-я минута) и Миккель Бёдкер (39). Кёртис Лазар отквитал одну шайбу (40), а Даниэль О’Реган установил окончательный счёт (52, в большинстве).
«Сан-Хосе Шаркс» занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе, а «Калгари Флэймз» — лидер гонки «уайлд-кард» Западной конференции.
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