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9 апреля 2017, 10:44 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Миннесота» победила «Аризону», установив клубный рекорд по очкам и победам

«Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде «Миннесота» повела в счёте усилиями Эрика Хаулы (5-я минута) и Эрика Стаала (11, в большинстве). В заключительном игровом отрезке Брендан Перлини отквитал одну шайбу (43), но затем Мартин Ганзал забил за «Уайлд» (54, в большинстве).

Нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров провёл на льду 16 минут и отметился одним броском.

«Миннесота» занимает 2-е место в Центральном дивизионе. «Уайлд» установили клубный рекорд по набранным очкам (106) и победам (49 — в основное время и 8 — в овертайме). «Аризона» располагается на 6-м месте в гонке «уайлд-кард» Западной конференции.

Миннесота Уайлд
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