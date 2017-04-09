«Миннесота» победила «Аризону», установив клубный рекорд по очкам и победам

В первом периоде «Миннесота» повела в счёте усилиями Эрика Хаулы (5-я минута) и Эрика Стаала (11, в большинстве). В заключительном игровом отрезке Брендан Перлини отквитал одну шайбу (43), но затем Мартин Ганзал забил за «Уайлд» (54, в большинстве).



Нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров провёл на льду 16 минут и отметился одним броском.



«Миннесота» занимает 2-е место в Центральном дивизионе. «Уайлд» установили клубный рекорд по набранным очкам (106) и победам (49 — в основное время и 8 — в овертайме). «Аризона» располагается на 6-м месте в гонке «уайлд-кард» Западной конференции.