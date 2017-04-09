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9 апреля 2017, 10:39 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Даллас» закончил сезон победой над «Колорадо» в серии буллитов

«Даллас Старз» дома в серии буллитов одержал верх над «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде единственную шайбу забросил Девин Шор (14-я минута), во второй двадцатиминутке Джейми Бенн удвоил преимущество «Далласа» (21, в большинстве), а Микко Рантанен сократил отставание «Колорадо» (38). Габриэль Ландеског (46) и Натан Маккиннон (49, в большинстве) вывёли «Эвеланш» вперёд в счёте, но Тайлер Сегин забил третью шайбу «Далласа» (54). Сегин стал автором также и решающего броска в серии буллитов.

Денис Гурьянов отыграл за «Старз» 13 минут. Никто из российских хоккеистов «Колорадо» участия в матче не принимал.

«Даллас» располагается на 5-й строчке в гонке «уайлд-кард» Западной конференции, «Колорадо» занимает последнее место.

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