«Нэшвилл» уступил «Виннипегу» и в первом раунде сыграет с «Чикаго»
«Виннипег Джетс» дома обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Во втором периоде «Нэшвилл» вышел вперёд благодаря шайбе Райана Эллиса (32, в меньшинстве), однако «Виннипег» дважды забил в концовке матча усилиями Кайла Коннора (51) и Блейка Уилера (60, в меньшинстве).
Нападающий «Предаторз» Дмитрий Каменев не принимал участия в матче.
«Джетс» расположились на 3-м месте в гонке «уалд-кард» Западной конференции, а «Нэшвилл» остался на 2-й позиции и в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с «Чикаго».
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