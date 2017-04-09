«Нэшвилл» уступил «Виннипегу» и в первом раунде сыграет с «Чикаго»

Во втором периоде «Нэшвилл» вышел вперёд благодаря шайбе Райана Эллиса (32, в меньшинстве), однако «Виннипег» дважды забил в концовке матча усилиями Кайла Коннора (51) и Блейка Уилера (60, в меньшинстве).



Нападающий «Предаторз» Дмитрий Каменев не принимал участия в матче.



«Джетс» расположились на 3-м месте в гонке «уалд-кард» Западной конференции, а «Нэшвилл» остался на 2-й позиции и в первом раунде Кубка Стэнли сыграет с «Чикаго».

