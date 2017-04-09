«Торонто» переиграл «Питтсбург» и вышел в плей-офф впервые с 2013 года

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — за «Питтсбург» отличился Фил Кессел (7-я минута), а у «Торонто» забил Джеймс ван Римсдайк (7). Во второй двадцатиминутке на шайбу Тайлера Бозака (24, в большинстве) ответил Сидни Кросби (28, в большинстве). В заключительном игровом отрезке Джейк Гюнцель вывел «Пингвинз» вперёд, однако затем последовали 3 шайбы «Торонто» за авторством Каспери Капанена (55), Коннора Брауна (58) и Остона Мэттьюса (60).



Мэттьюс забил 40-ю шайбу в сезоне. Никита Зайцев и Леонид Комаров провели за «Торонто» 21 и 15 минут на льду соответственно. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в матче.



«Торонто» занимает 3-е место в Атлантическом дивизионе и обеспечил себе путевку в плей-офф Кубка Стенли, куда пробился впервые с 2013 года. «Питтсбург» выходит в плей-офф от Столичного дивизиона.