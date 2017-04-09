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9 апреля 2017, 10:22 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Сент-Луис» обыграл «Каролину», Тарасенко, Барбашев и Толчинский набрали очки

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/."Сент-Луис победил «Каролину» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по буллитам — 5:4.

Встреча завершилась в серии буллитов — 5:4. Увеличить
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Форвард гостей Владимир Тарасенко отметился двумя результативным передачами и стал автором победного буллита. На его счету 38 шайб и 36 результативных передач в 81 матче сезона.

Его партнер по команде нападающий Иван Барбашев забил гол, набрав 11-е (5+6) очко в сезоне. Форвард хозяев Сергей Толчинский отметился передачей, впервые сыграв в этом сезоне в НХЛ.

«Монреаль» победил на выезде в овертайме «Детройт» со счетом 3:2. Российский защитник гостей Никита Нестеров сделал две результативные передачи, теперь на его счету 17 (4+13) очков в сезоне.

В других встречах «Виннипег» на своей площадке обыграл «Нэшвилл» — 2:1, «Флорида» дома была сильнее «Баффало» — 3:0, «Даллас» в овертайме победил «Колорадо» — 4:3.

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