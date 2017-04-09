Определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги

«Торонто» поднялся на седьмое место в Восточной конференции, гарантировав себе место в плей-офф. Из этой конференции в плей-офф также вышли «Вашингтон», «Питтсбург», «Коламбус», «Монреаль», «Рейнджерс», «Оттава» и «Бостон».

На Западе участники плей-офф определились ранее, ими стали «Чикаго», «Миннесота», «Анахайм», «Эдмонтон», «Сент- Луис», «Сан-Хосе», «Калгари» и «Нэшвилл».

Все пары 1/8 финала Кубка Стэнли определятся в ночь на понедельник после завершения регулярного чемпионата.