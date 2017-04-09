Определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. «Торонто» обыграл «Питтсбург» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал последней командой, вышедшей в
плей-офф.
«Торонто» поднялся на седьмое место в Восточной конференции, гарантировав себе место в
На Западе участники
Все пары 1/8 финала Кубка Стэнли определятся в ночь на понедельник после завершения регулярного чемпионата.
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