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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29364279/
9 апреля 2017, 10:19 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. «Торонто» обыграл «Питтсбург» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал последней командой, вышедшей в плей-офф.

«Торонто» поднялся на седьмое место в Восточной конференции, гарантировав себе место в плей-офф. Из этой конференции в плей-офф также вышли «Вашингтон», «Питтсбург», «Коламбус», «Монреаль», «Рейнджерс», «Оттава» и «Бостон».

На Западе участники плей-офф определились ранее, ими стали «Чикаго», «Миннесота», «Анахайм», «Эдмонтон», «Сент- Луис», «Сан-Хосе», «Калгари» и «Нэшвилл».

Все пары 1/8 финала Кубка Стэнли определятся в ночь на понедельник после завершения регулярного чемпионата.
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Определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги

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