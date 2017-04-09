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9 апреля 2017, 10:18 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

«Монреаль» в овертайме обыграл «Детройт», Нестеров заработал два очка

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча — 3:2 в пользу «Монреаля».

В составе победителей отличились Натан Болье, Арттури Лехконен и Алекс Гальченюк, в активе которого решающая шайба в овертайме. Российский защитник Никита Нестеров сделал две результативные передачи. У «Детройта» забивали Франс Нильсен и Дилан Ларкин.

«Монреаль» набрал четыре очка и занимает четвертое место на Востоке. У «Детройта» 77 очков и 15-е место.

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Клуб НХЛ «Монреаль» вызвал Сергачева из команды «Уинсор»

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» вызвал из команды «Уинсор», выступающей в Хоккейной лиге Онтарио, российского защитника Михаила Сергачева. Об этом сообщается на официальном сайте «Монреаля».
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