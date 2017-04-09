«Монреаль» в овертайме обыграл «Детройт», Нестеров заработал два очка
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча — 3:2 в пользу «Монреаля».
В составе победителей отличились Натан Болье, Арттури Лехконен и Алекс Гальченюк, в активе которого решающая шайба в овертайме. Российский защитник Никита Нестеров сделал две результативные передачи. У «Детройта» забивали Франс Нильсен и Дилан Ларкин.
«Монреаль» набрал четыре очка и занимает четвертое место на Востоке. У «Детройта» 77 очков и 15-е место.
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