«Монреаль» в овертайме обыграл «Детройт», Нестеров заработал два очка

В составе победителей отличились Натан Болье, Арттури Лехконен и Алекс Гальченюк, в активе которого решающая шайба в овертайме. Российский защитник Никита Нестеров сделал две результативные передачи. У «Детройта» забивали Франс Нильсен и Дилан Ларкин.

«Монреаль» набрал четыре очка и занимает четвертое место на Востоке. У «Детройта» 77 очков и 15-е место.