«Флорида» прервала 6-матчевую серию поражений в игре с «Баффало»

Счёт голам «Флориды» открыл Ник Бьюгтад (27-я минута), а затем две шайбы забросил Джонатан Юбердо (38, 46), обе — с передач Яромира Ягра.



Голкипер «Пантерз» Джеймс Раймер сохранил свои ворота «сухими», отразив 30 бросков.



Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провёл на льду 22 минуты, отметившись одним броском.



«Флорида» занимает 7-е место в гонке «уайлд-кард» Восточной конференции, «Баффало» расположился строчкой ниже, отставая на 1 очко.