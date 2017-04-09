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9 апреля 2017, 10:17 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Флорида» прервала 6-матчевую серию поражений в игре с «Баффало»

«Флорида Пантерз» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Счёт голам «Флориды» открыл Ник Бьюгтад (27-я минута), а затем две шайбы забросил Джонатан Юбердо (38, 46), обе — с передач Яромира Ягра.

Голкипер «Пантерз» Джеймс Раймер сохранил свои ворота «сухими», отразив 30 бросков.

Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провёл на льду 22 минуты, отметившись одним броском.

«Флорида» занимает 7-е место в гонке «уайлд-кард» Восточной конференции, «Баффало» расположился строчкой ниже, отставая на 1 очко.

Флорида Пантерз
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