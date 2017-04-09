Панарин установил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ

Российский хоккеист забил свой 31-й гол в сезоне, установив личный рекорд по заброшенным шайбам. В 81 матчах текущего сезона на его счету 74 (31+43) очка.



В прошлом году, в дебютном для себя чемпионате НХЛ, в 80 матчах он набрал 77 (30+47) очков и был признан лучшим новичком сезона.



