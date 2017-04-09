Шайба Панарина не спасла «Чикаго» от проигрыша «Лос-Анджелесу»

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В составе победителей отличились Тайлер Тоффоли (45), Дастин Браун (60) и Дрю Даути (61). У гостей шайбы забросили Джонатан Тэйвз (7) и Артемий Панарин (54). На счету российского форварда 74 очка (31 шайба + 43 передачи) по итогам регулярного сезона.

Главный тренер «Чикаго» Джоэль Кенневилль, который возглавил команду в 2008 году, провел 700-й матч во главе «Блэкхокс».

«Чикаго», который ранее уже гарантировал себе первое место в таблице Западной конференции, проиграл четвертый матч подряд.

«Лос-Анджелес», не сумевший попасть в плей-офф, проведет последний матч в регулярном чемпионате в гостях с «Анахаймом» 10 апреля.

В другой встрече «Айлендерс» обыграли в гостях «Нью- Джерси» — 4:2, в составе победителей голевой передачей отметился Николай Кулемин. Всего на счету российского форварда теперь 23 очка (12 шайб + 11 передач) в 72 матчах.