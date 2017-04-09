Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29364125/
9 апреля 2017, 10:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси», Кулёмин отдал голевую передачу

«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде победил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Айлендерс» дважды забили во втором периоде — сначала Николай Кулёмин ассистировал Адаму Пелечу (23-я минута), а затем отличился Андерс Ли (27). В третьей двадцатиминутке Джейсон Чимера довел счёт до разгромного (44), после чего Бо Беннет отквитал одну шайбу (46). В концовке матча еще раз забил Андерс Ли (49, в большинстве), а вскоре Беннет также оформил дубль (59).

«Нью-Йорк Айлендерс» занимает третье место в гонке «уайлд-кард» Восточного дивизиона, отставая от «Торонто» на одно очко, «Нью-Джерси» располагается на последней строчке.

Нью-Джерси Дэвилз
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Йорк Айлендерс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!