«Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси», Кулёмин отдал голевую передачу

«Айлендерс» дважды забили во втором периоде — сначала Николай Кулёмин ассистировал Адаму Пелечу (23-я минута), а затем отличился Андерс Ли (27). В третьей двадцатиминутке Джейсон Чимера довел счёт до разгромного (44), после чего Бо Беннет отквитал одну шайбу (46). В концовке матча еще раз забил Андерс Ли (49, в большинстве), а вскоре Беннет также оформил дубль (59).



«Нью-Йорк Айлендерс» занимает третье место в гонке «уайлд-кард» Восточного дивизиона, отставая от «Торонто» на одно очко, «Нью-Джерси» располагается на последней строчке.