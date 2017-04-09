Зият Пайгин: Два ближайших сезона я проведу в Северной Америке
В ночь на субботу бывший защитник «Ак Барса» Зият Пайгин провел свой первый матч в Северной Америке, сыграв в АХЛ за «Бейкерсфилд» —
фарм-клуб «Эдмонтона».
Один из самых талантливых и прогрессирующих защитников России отказался подписывать контракт с казанцами и ближайшие два года проведет в Северной Америке.
— Думаю, что два ближайших сезона я проведу в Северной Америке. Надо делать шаг в развитии, пытаться пробиться на новый уровень.
— В «Эдмонтоне» форвардам трудно, а вот с защитой не все гладко.
— Я изучал состав, я смотрел за матчами «Ойлерз» и понимаю, что реально попасть в НХЛ. Но все зависит от меня. Тренеры в клубе АХЛ относятся ко мне доброжелательно, но никто тут не будет делать на льду за тебя
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