Зият Пайгин: Два ближайших сезона я проведу в Северной Америке

Один из самых талантливых и прогрессирующих защитников России отказался подписывать контракт с казанцами и ближайшие два года проведет в Северной Америке.

— Думаю, что два ближайших сезона я проведу в Северной Америке. Надо делать шаг в развитии, пытаться пробиться на новый уровень.

— В «Эдмонтоне» форвардам трудно, а вот с защитой не все гладко.