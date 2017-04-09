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9 апреля 2017, 10:03 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Зият Пайгин: Два ближайших сезона я проведу в Северной Америке

В ночь на субботу бывший защитник «Ак Барса» Зият Пайгин провел свой первый матч в Северной Америке, сыграв в АХЛ за «Бейкерсфилд» — фарм-клуб «Эдмонтона».

Один из самых талантливых и прогрессирующих защитников России отказался подписывать контракт с казанцами и ближайшие два года проведет в Северной Америке.

— Думаю, что два ближайших сезона я проведу в Северной Америке. Надо делать шаг в развитии, пытаться пробиться на новый уровень.

— В «Эдмонтоне» форвардам трудно, а вот с защитой не все гладко.

— Я изучал состав, я смотрел за матчами «Ойлерз» и понимаю, что реально попасть в НХЛ. Но все зависит от меня. Тренеры в клубе АХЛ относятся ко мне доброжелательно, но никто тут не будет делать на льду за тебя какие-то вещи. (Алексей ШЕВЧЕНКО).

Эдмонтон Ойлерз
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