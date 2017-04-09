Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон»
МОСКВА, 9 апр —
Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на выезде добились победы над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Игра, прошедшая в субботу в Бостоне, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Маркус Юханссон (5-я минута), Кевин Шаттенкирк (37) и Джастин Уильямс (40). Российские игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали партнерам по одной голевой передаче. У «Бостона» отличился Колин Миллер (36).
Следующий матч «Вашингтон», досрочно ставший победителем регулярного чемпионата, проведет дома 9 апреля против «Флориды Пантерз».
|8.04.2017 22:00
|Регулярный чемпионат
|TD Garden
|Бостон Брюинз
|1:3
|Вашингтон Кэпиталз
|(0:1, 1:2, 0:0)
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Барри Тротц
Вратари
|Антон Худобин 40:00 (Т. Раск 40:00-59:31)
|Филипп Грубауэр
|1-й период
|Маркус Юханссон (Джаст. Уильямс)
|04:21
|15:10
|Мэтт Белески
|2-й период
|27:00
|Дрю Стэффорд
|30:02
|Дэвид Бэкес
|Том Уилсон
|30:02
|Джей Бигл
|30:02
|Евгений Кузнецов
|32:54
|35:13
|Колин Миллер (Д. Стэффорд)
|Кевин Шаттенкирк (Н. Бэкстрем, А. Овечкин)
|36:09
|Джастин Уильямс (Е. Кузнецов, Н. Шмидт)
|39:10
|3-й период
|56:54
|Давид Крейчи
|56:54
|Давид Крейчи
|Том Уилсон
|59:31
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Джаст. Уильямс (Вашингтон Кэпиталз), К. Шаттенкирк (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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