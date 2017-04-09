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9 апреля 2017, 2:17 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон»

МОСКВА, 9 апр — Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на выезде добились победы над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Игра, прошедшая в субботу в Бостоне, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Маркус Юханссон (5-я минута), Кевин Шаттенкирк (37) и Джастин Уильямс (40). Российские игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали партнерам по одной голевой передаче. У «Бостона» отличился Колин Миллер (36).

Следующий матч «Вашингтон», досрочно ставший победителем регулярного чемпионата, проведет дома 9 апреля против «Флориды Пантерз».

8.04.2017 22:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Бостон Брюинз 1:3 Вашингтон Кэпиталз
(0:1, 1:2, 0:0)
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Барри Тротц
Вратари
Антон Худобин 40:00 (Т. Раск 40:00-59:31) Филипп Грубауэр
1-й период
Маркус Юханссон (Джаст. Уильямс) 04:21
15:10 Мэтт Белески
2-й период
27:00 Дрю Стэффорд
30:02 Дэвид Бэкес
Том Уилсон 30:02
Джей Бигл 30:02
Евгений Кузнецов 32:54
35:13 Колин Миллер (Д. Стэффорд)
Кевин Шаттенкирк (Н. Бэкстрем, А. Овечкин) 36:09
Джастин Уильямс (Е. Кузнецов, Н. Шмидт) 39:10
3-й период
56:54 Давид Крейчи
56:54 Давид Крейчи
Том Уилсон 59:31
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Джаст. Уильямс (Вашингтон Кэпиталз), К. Шаттенкирк (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
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Вашингтон Кэпиталз
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