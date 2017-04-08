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8 апреля 2017, 21:50 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Сергачёв: В матче с «Детройтом» хочу показать, как улучшилась моя игра

Защитник «Монреаль Канадиенс» Михаил Сергачёв прокомментировал вызов из молодёжной команды.

Защитник Монреаль Канадиенс Михаил Сергачёв прокомментировал вызов из молодёжной команды. Увеличить
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18-летний россиянин сыграет в заключительном матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз».

«Права на меня сейчас у “Виндзора”, скоро нам предстоит сыграть в Мемориальном кубке. У “Монреаля” много защитников, так что думаю, что я проведу только один матч. Я хочу сыграть уверенно и надёжно как с шайбой, так и без неё. Просто хочу показать, как улучшилась моя игра.

Чувствую, что добился прогресса в этом сезоне, так как теперь я больше внимания обращаю на оборону. Я стал лучше при игре в своей зоне и в противоборствах. Я получил отличный опыт игры в НХЛ в трёх матчах в начале сезона. Мне казалось, что я становлюсь лучше с каждым матчем. Этот опыт поможет мне сегодня», — приводятся слова Сергачёва на официальном сайте клуба.
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Клуб НХЛ «Монреаль» вызвал Сергачева из команды «Уинсор»

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» вызвал из команды «Уинсор», выступающей в Хоккейной лиге Онтарио, российского защитника Михаила Сергачева. Об этом сообщается на официальном сайте «Монреаля».
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