Клуб НХЛ «Монреаль» вызвал Сергачева из команды «Уинсор»
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» вызвал из команды «Уинсор», выступающей в Хоккейной лиге Онтарио, российского защитника Михаила Сергачева. Об этом сообщается на официальном сайте «Монреаля».
Сергачев был выбран «Монреалем» в первом раунде драфта 2016 года под общим девятым номером.
18-летний россиянин выступает за «Уинсор» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 50 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами.
«Монреаль» ранее гарантировал себе первое место в Атлантическом дивизионе, у команды на счету 101 очко, в первом раунде Кубка Стэнли клуб сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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