Тафгай Шон Торнтон завершает игровую карьеру
Нападающий «Флориды Пантерз» Шон Торнтон планирует завершить карьеру после с матча «Баффало Сэйбрз», информирует NBC.
«Я cыграл в НХЛ огромное количество матчей, это серьёзный успех и лучшая работа в на свете. У меня нет никаких жалоб, я отдавал все свои силы. Надеюсь, когда я скажу о своем окончательном решении, меня запомнят больше, чем мои выходки на льду, потому что это была просто работа», — сообщил Торнтон.
Всего в НХЛ 30-летний хоккеист провёл 704 матча, набрав 102 (42+60) очка и 1103 минуты штрафного времени.
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