Очки Кучерова и сейвы Василевского сохранили «Тампе» шансы на попадание в плей-офф

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«Монреаль Канадиенз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:4.

Делай, что должен, и будь, что будет. По такому принципу играет «Тампа-Бэй» на финише сезона. Команда Джона Купера из-за травм и собственного спада в середине сезона оказалась в положении, когда от нее в вопросе попадания в плей-офф практически ничего не зависит, а шанс на выход в кубковую часть сезона остается призрачный.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 27, 8.04.2017, 2:30 2:4 Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг

Тем не менее подопечным Джона Купера после фиаско в игре со сметающим всех со своего пути «Бостоном» (0:4) необходимо было для очистки совести хотя бы выиграть все матчи сезона на финише, чтобы, по крайней мере, в случае положительно для них сложившегося пасьянса в играх «Торонто», не кусать потом локти.

Пока «Молния» справляется с задачей достаточно хорошо. Выиграв матч жизни и смерти как раз у «Торонто», который команда Купера и может отцепить от плей-офф, она затем прибыла в другой канадский город — Монреаль.

С «Канадиенз» «Тампа» совсем недавно уже играла дома, и тогда игра дошла до овертайма, где Никита Кучеров не попал в пустой угол ворот, после чего в ответной атаке Александр Радулов принес сопернику победу.

«Лайтнинг» то потерянное очко сейчас очень пригодилось бы, зато «Монреаль» теперь не слишком мотивирован в концовке чемпионата, так как уже обеспечил себе победу в Атлантическом дивизионе и знает, что в первом раунде плей-офф встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Собственно, поражения от «Бостона» и «Монреаля» — это единственные фиаско «Тампы» на фоне побед в остальных семи встречах из последних восьми. И этот рывок команда во что бы то ни стало собиралась продолжить в последнем выездном матче сезона.

За «Монреаль» в отчетной встрече не был заявлен на игру получивший повреждение Алексей Емелин, что позволило попасть в состав российскому защитнику Никите Нестерову, который был по ходу сезона выменян «Канадиенз» как раз из «Лайтнинг».

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации у хозяев, игра для «Тампы» легкой совсем не была. Более того, «Монреаль» смотрелся в целом агрессивнее и больше атаковал.

События в середине первого периода развивались в зеркальном отображении тому, что произошло во время предыдущей игры этих команд в овертайме.

На этот раз «Монреаль» не реализовал сумасшедший момент, после чего получил шайбу в свои ворот. Только здесь имел место не промах форварда, а великолепная игра голкипера. Сейв Андрея Василевского после броска выкатившего из-за ворот Филиппа Дано войдет в хит-парад лучших спасений недели, если не месяца, а то и всего сезона.

Меньше чем через две минуты после спасения российского вратаря «Тампа» открыла счет. Кучеров подхватил шайбу в средней зоне, на скорости обкатил соперников, вошел в зону и хлестко бросил над плечом Кэри Прайсу.

Однако шайба не попала в ворота сразу, с задорным звоном ударившись в перекладину. Впрочем, на подборе первым был открытие последней части сезона Янни Гурде, который и дослал диск в ворота.

«Монреаль» продолжал атаковать и давить, но на последних секундах периода нарвался на еще один убийственный быстрый отрыв гостей.

Ондржей Палат зряче выбросил шайбу из глубины своей зоны на набравшего ход Кучерова, который со второй попытки в матче все же заставил Прайса капитулировать после своего броска.

Эта шайба стала для российского вингера 40-й в сезоне, и он стал всего пятым хоккеистом в истории клуба, кому удалось достичь такого показателя за чемпионат. Ранее 40 шайб за «Лайтнинг» в одном сезоне забрасывали: Брайн Брэдли, Венсан Лекавалье (дважды), Мартен Сен-Луи и Стивен Стэмкос (четырежды).

Впрочем, игра еще не была сделана. Во втором периоде Нестеров классно остановил проход Джонатана Друэна, начав таким образом голевую атаку своей команды. Арттури Лехконен выбросил шайбу из зоны на забытого всеми у чужой синей линии Дуайта Кинга, который легко реализовал рандеву с Василевским.

Не выручи российский вратарь команду в середине периода, и «Монреаль» вполне мог бы переломить ход встречи, но после очередной комбинации с участием Радулова и Дано, Андрей совершил еще одно суперспасение.

Этот момент вновь воодушевил полевых хоккеистов «молнии», и вскоре вытащенный Купером из «нафталина» некогда перспективный Кори Конахер смог прервать пас Нестерова на Радулова и организовать выпад Алекса Киллорна.

17-й номер «Тампы» сначала выиграл забег у Брэндона Дэвидсона, а затем оправдал прозвище «Киллер», забросив, как выяснилось позже, победную шайбу.

В начале третьего периода борьба вновь обострилась, когда гости небрежно сыграли в большинстве в собственной зоне, и Лехконен рикошетом от Виктора Хедмана забросил шайбу в ворота Василевского с отрицательного угла.

Впрочем, жажда победы «Тампы» была слишком сильна в этом матче, и все стало ясно, когда Гурде оформил дубль уже после окончания другого большинства своей команды с великолепной передачи все того же Конахера.

«Тампа» набрала важнейшие два очка и теперь отстает от «Торонто» на один балл в турнирной таблице. «Молнии» предстоит провести еще одну встречу, и чтобы попасть в плей-офф, она должна дома обыгрывать «Баффало», что сделать обязана, а также надеяться, что «Мэйпл Лифс» тоже на своем льду не наберут более одного очка в матчах с «Питтсбургом» и «Коламбусом».

Учитывая, что соперники «Торонто» уже никуда не сдвинутся со своих позиций в Столичном дивизионе, поверить в это трудно, но надежда, как известно, умирает последней.

«Монреаль» же на свой последний матч в чемпионате против «Детройта» отправится в США без Емелина, Радулова, Андрея Маркова, Макса Пачьоретти и Ши Уэбера, а место в воротах займет Чарли Линдгрен.