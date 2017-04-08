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8 апреля 2017, 10:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Даллас» вызвал российского хоккеиста Гурьянова из фарм-клуба

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий Денис Гурьянов вызван в команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» из фарм-клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Далласа».

20-летний Гурьянов проводит первый сезон в Северной Америке в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Техас». В 54 играх российский нападающий забросил 10 шайб и сделал 15 результативных передач.

Гурьянов был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2015 года под общим 12-м номером. В текущем сезоне Гурьянов принимал участие в молодежном чемпионате мира, его шайба принесла победу сборной России в овертайме матча за третье место против команды Швеции.

«Даллас» не попал в плей-офф НХЛ, в нынешнем регулярном чемпионате клубу осталось провести один матч — в ночь на воскресенье он примет «Колорадо».

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