«Даллас» вызвал российского хоккеиста Гурьянова из фарм-клуба
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий Денис Гурьянов вызван в команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» из
фарм-клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Далласа».
20-летний Гурьянов проводит первый сезон в Северной Америке в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Техас». В 54 играх российский нападающий забросил 10 шайб и сделал 15 результативных передач.
Гурьянов был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2015 года под общим 12-м номером. В текущем сезоне Гурьянов принимал участие в молодежном чемпионате мира, его шайба принесла победу сборной России в овертайме матча за третье место против команды Швеции.
«Даллас» не попал в
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