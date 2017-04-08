«Даллас» вызвал российского хоккеиста Гурьянова из фарм-клуба

20-летний Гурьянов проводит первый сезон в Северной Америке в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Техас». В 54 играх российский нападающий забросил 10 шайб и сделал 15 результативных передач.

Гурьянов был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2015 года под общим 12-м номером. В текущем сезоне Гурьянов принимал участие в молодежном чемпионате мира, его шайба принесла победу сборной России в овертайме матча за третье место против команды Швеции.