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8 апреля 2017, 9:54 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Тампы-Бэй» Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы- Бэй» Никита Кучеров стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается в видео, опубликованном на официальном сайте лиги.

Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче против Монреаля Увеличить
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Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче против «Монреаля» (4:2), победа над которым позволила его команде сохранить шансы на выход в плей-офф.

Первой звездой стала форвард женской сборной США Хилари Найт, которая сделала результативную передачу и забросила решающую шайбу в овертайме финала чемпионата мира против сборной Канады (3:2 ОТ).

Второй звездой признан нападающий «Тампы» Янни Гурде, оформивший дубль в матче против «Монреаля».

В статистическом разделе на официальном сайте НХЛ Гурде значится первой звездой, Кучеров второй, а третьей стал форвард «Монреаля» Арттури Лехконен, забивший гол и сделавший одну передачу.

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