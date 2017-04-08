Нападающий «Тампы-Бэй» Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы- Бэй» Никита Кучеров стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается в видео, опубликованном на официальном сайте лиги.
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Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче против «Монреаля» (4:2), победа над которым позволила его команде сохранить шансы на выход в
Первой звездой стала форвард женской сборной США Хилари Найт, которая сделала результативную передачу и забросила решающую шайбу в овертайме финала чемпионата мира против сборной Канады (3:2 ОТ).
Второй звездой признан нападающий «Тампы» Янни Гурде, оформивший дубль в матче против «Монреаля».
В статистическом разделе на официальном сайте НХЛ Гурде значится первой звездой, Кучеров второй, а третьей стал форвард «Монреаля» Арттури Лехконен, забивший гол и сделавший одну передачу.
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