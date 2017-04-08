Дацюк записал видеообращение, посвященное последнему матчу «Детройта» на «Джо Луис Арене»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ночь на понедельник клуб проведет на «Джо Луис Арене» последний матч в НХЛ. Соперником станет «Нью-Джерси». «Детройт» потерял шансы на выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. В следующем сезоне клуб будет выступать на новой Little Caesars Arena.

«Я очень счастлив в последний раз оказаться дома — на льду Joe Louis Arena», — сказал Дацюк в коротком видеообращении, полная версия которого появится на табло стадиона в день матча.

Дацюк выступал за «Детройт» с 2001 по 2016 год, он провел за команду 953 матча, в которых набрал 918 (314 шайб + 604 передачи) очков. В данный момент 38-летний форвард является игроком клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.

«Джо Луис Арена» была домашней ареной «Детройта» с 1979 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Pavel Datsyuk will join his Detroit teammates and fans for the very last time on the big screen at the Joe on Sunday. Here is a preview... <a href="https://t.co/FeIzPmp40H">pic.twitter.com/FeIzPmp40H</a></p>— Dan Milstein-Hockey (@DMilsteinHockey) <a href="https://twitter.com/DMilsteinHockey/status/850373205558689794">7 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>