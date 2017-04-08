Дацюк записал видеообращение, посвященное последнему матчу «Детройта» на «Джо Луис Арене»
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Бывший форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» Павел Дацюк записал видеообращение, посвященное последнему матчу клуба на «Джо Луис Арене». Часть ролика опубликована на странице в социальной сети Twitter агента игрока Дэна Милстейна.
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В ночь на понедельник клуб проведет на «Джо Луис Арене» последний матч в НХЛ. Соперником станет «Нью-Джерси». «Детройт» потерял шансы на выход в
«Я очень счастлив в последний раз оказаться дома — на льду Joe Louis Arena», — сказал Дацюк в коротком видеообращении, полная версия которого появится на табло стадиона в день матча.
Дацюк выступал за «Детройт» с 2001 по 2016 год, он провел за команду 953 матча, в которых набрал 918 (314 шайб + 604 передачи) очков. В данный момент 38-летний форвард является игроком клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.
«Джо Луис Арена» была домашней ареной «Детройта» с 1979 года.
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