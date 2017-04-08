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8 апреля 2017, 9:49 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Дацюк записал видеообращение, посвященное последнему матчу «Детройта» на «Джо Луис Арене»

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Бывший форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» Павел Дацюк записал видеообращение, посвященное последнему матчу клуба на «Джо Луис Арене». Часть ролика опубликована на странице в социальной сети Twitter агента игрока Дэна Милстейна.

<em>МОСКВА 8 апреля. /ТАСС/.</em> Бывший форвард клуба Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Детройт Павел <span class=error>Дацюк</span> записал <span class=error>видеообращение</span> посвященное последнему матчу клуба на Джо <span class=error>Луис</span> Арене. Часть ролика опубликована на странице в социальной сети Twitter агента игрока <span class=error>Дэна</span> Милстейна. Увеличить
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В ночь на понедельник клуб проведет на «Джо Луис Арене» последний матч в НХЛ. Соперником станет «Нью-Джерси». «Детройт» потерял шансы на выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. В следующем сезоне клуб будет выступать на новой Little Caesars Arena.

«Я очень счастлив в последний раз оказаться дома — на льду Joe Louis Arena», — сказал Дацюк в коротком видеообращении, полная версия которого появится на табло стадиона в день матча.

Дацюк выступал за «Детройт» с 2001 по 2016 год, он провел за команду 953 матча, в которых набрал 918 (314 шайб + 604 передачи) очков. В данный момент 38-летний форвард является игроком клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.

«Джо Луис Арена» была домашней ареной «Детройта» с 1979 года.

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