Шайба Кучерова помогла «Тампе» сохранить шансы на выход в плей-офф НХЛ

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В составе «Тампы» шайбы забросили Янни Гурд (12-я и 45-я минуты), Никита Кучеров (20) и Алекс Киллорн (35). У проигравших отличились Дуайт Кинг (30) и Арттури Лехконен (45).

23-летний Кучеров забросил 40-ю шайбу в сезоне и вышел на второе место в списке снайперов чемпионата, уступая только нападающему «Питтсбурга» Сидни Кросби (43). Кроме того, он стал пятым игроком в истории «Тампы», которому удалось преодолеть рубеж в 40 голов за сезон, ранее это удавалось только Стивену Стэмкосу, Венсану Лекавалье, Мартену Сан-Луи и Брайану Брадли. Он также пополнил список российских игроков, которым удавалось забросить 40 и более шайб за сезон до достижения 23-летнего возраста, в него также входят Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Павел Буре и Александр Могильный.

Кучеров также сделал результативную передачу, на его счету 84 (40+44) очка в сезоне. Нападающему «Тампы» Владиславу Наместникову не удалось отметиться результативными действиями в своей 200-й игре в НХЛ. Вратарь гостей Андрей Василевский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков провел 990-ю игру в НХЛ и вышел на девятое место по числу матчей, проведенных российскими игроками в лиге, обойдя Александра Могильного. Больше всех матчей в НХЛ среди россиян провел Алексей Ковалев — 1316. Защитник хозяев Никита Нестеров отметился результативной передачей. Форвард «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 20 минут 6 секунд, нанеся за это время два броска по воротам.

«Тампа» с 92 очками занимает девятое место в таблице Восточной конференции, за один матч до окончания чемпионата клуб отстает от идущего на восьмой строчке «Торонто» на одно очко, при этом канадской команде предстоит провести еще две встречи. «Монреаль» ранее гарантировал себе первое место в Атлантическом дивизионе, у команды на счету 101 очко, в первом раунде Кубка Стэнли клуб сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».