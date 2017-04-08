«Каролина» вызвала российского нападающего Сергея Толчинского из фарм-клуба

Толчинский не был задрафтован ни одним клубом НХЛ, но это не помешало ему в августе 2013 года заключить трехлетний контракт новичка с «Каролиной», за которую он провел два матча в «регулярке» в сезоне-2015/16 и отметился одной результативной передачей.

В текущем сезоне AHL 22-летний россиянин провел за «Чекерс» 57 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очков. Всего в AHL Толчинский провел 130 игр и набрал 58 (21+37) очков.