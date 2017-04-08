«Каролина» вызвала российского нападающего Сергея Толчинского из фарм-клуба
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» вызвал российского нападающего Сергея Толчинского из своего фарм-клуба «Шарлотт Чекерс», выступающего в Американской хоккейной лиге (AHL), сообщается на официальном сайте клуба «ураганов».
Толчинский не был задрафтован ни одним клубом НХЛ, но это не помешало ему в августе 2013 года заключить трехлетний контракт новичка с «Каролиной», за которую он провел два матча в «регулярке» в сезоне-2015/16 и отметился одной результативной передачей.
В текущем сезоне AHL 22-летний россиянин провел за «Чекерс» 57 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очков. Всего в AHL Толчинский провел 130 игр и набрал 58 (21+37) очков.
«Карлина» за два матча до конца регулярного чемпионата с 84 очками занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ, лишившись шансов на попадание в
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