Евгений Кузнецов: Я хочу на Олимпиаду, но в КХЛ не вернусь

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ВСЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ПЕРЕГОВОРОВ

— Насколько я понимаю, в первые часы после объявления о том, что НХЛ не отпускает игроков на Игры, вы консультировались, что можно говорить, а что нет?

— Никаких консультаций не было. Любой мог сказать все, что думает по этому поводу. Мое мнение простое — это ошибочное решение. Я никогда не играл на Играх, мне хочется поучаствовать в них. Родители бы хотели побывать на соревнованиях такого уровня, вся моя семья. Для нас Олимпиада много значит.

— Хороший знак, что уже к вечеру того дня стали говорить, что возможны варианты. Кого-то отпустят, чемпионат не прервут.

— Я знаю, что это еще будет предметом для переговоров между профсоюзом и лигой. Они вряд ли будут публичными, но стороны о чем-то договорятся. В чем я точно уверен, так это в том, что не будет того варианта, о котором вы говорите. Либо поедут все, и чемпионат остановится, либо не едет никто, и желание каждого игрока будет рассматриваться отдельно. Но чтобы кто-то поехал, а турнир шел, исключено.

— Александр Овечкин готов сбежать.

— Об этом можно говорить позже. Понятно, что российские хоккеисты очень хотят поехать в Корею. Для нас этот турнир многое значит. Но каждый будет решать для себя индивидуально. Надо будет понять, чем это вообще может грозить. Если у игрока длительный контракт, а его дисквалифицируют до конца сезона — это один вариант. А если у кого-то короткий договор? А если НХЛ дисквалифицирует бессрочно или пожизненно? Думаю, что если мы, российские игроки, все вместе решим поехать, то я не буду среди тех, кто откажется. Но, повторюсь, говорить об этом слишком рано.

— А что насчет чемпионата мира в Кельне?

— Если наша команда закончит турнир до окончания заявки на чемпионат мира, то я приеду по первому требованию. Скажут, что нужен — возьму билет на первый рейс.

— У вас же контракта нет.

— И что?

— Евгений, но это риск.

— Да какой риск? Что я, по-вашему, стеклянный?

— Нет, но…

— Если я получу травму, то так тому и быть. Это же вообще нельзя спрогнозировать.

КУБОК ПРЕЗИДЕНТА? А РАДИ ЧЕГО МЫ ИГРАЛИ?

— Вы выиграли регулярный чемпионат, но я читаю новости и не могу понять. Тренер говорит, что никто это не обсуждает, а вы рады. Кому верить?

— Да мы действительно особо не обсуждали этот момент в раздевалке. Но уверен, что Президентский кубок — это очень почетный приз. Ради чего мы тогда играли регулярный чемпионат? Разве другие клубы не хотели быть первыми? Не стоит недооценивать этот приз. Понятно, что впереди Кубок Стэнли, но все равно приятно.

— В Северной Америке тоже не трогают кубок руками до окончания сезона?

— Я оригинал прошлогоднего приза так ни разу и не видел. Но всем дают копии, а там подписи. Пишут, такой-то и такой-то выиграл Кубок в таком-то сезоне.

— Вы сыграли 80 матчей. Даже в голове не укладывается. Были моменты, когда вам тяжело было идти на стадион?

— Ну да, только психологически тяжело. С физическими показателями вообще никаких проблем нет. Тут очень грамотно следят за тем, как мы готовы. Тяжело же идти на некоторые тренировки. Приезжаешь с выезда, а на следующий день надо идти на работу, ты не выспался. Тогда бывают проблемы, но, в принципе, все это быстро проходит. Но не было такого, чтобы мне не хотелось идти на матчи.

— Даже когда не все клеится?

— У нас был тяжелый выезд, когда мы несколько встреч проиграли. Да, настроение было не самое лучшее, но через одну-две игры приходишь в себя. Или даже во время матча после какого-то удачного действия начинаешь снова верить в свои силы.

— В КХЛ проводят 60 матчей, а сейчас уже думают об их сокращении. А тут 80, а к концу сезона может быть под 100.

— Я же не первый год в Северной Америке и уже понимаю, что к чему. Не так все и страшно. Вроде бы недавно только начали, а позади уже столько матчей.

— Помните, с кем сыграли первую игру?

— Легко — с «Питтсбургом».

— Скажите честно, было ли хоть раз, что вы не помнили, с кем сегодня надо играть?

— У нас утром на собрании называют соперника. Тяжело не услышать. Но если серьезно, я не знаю ни одного игрока в мире, который бы с таким равнодушием относился к своей работе. Разве только уникумы могут забыть, с кем ты встречаешься вечером.

— Умер Сергей Гимаев. Вы так часто с ним спорили через прессу. И всегда было весело это читать.

— Никаких конфликтов не было. Точнее, было непонимание четыре года назад, но мы довольно быстро все решили. Гимаев — это символ российского хоккея, и для всех нас это тяжелая потеря. Хотел бы выразить глубокие соболезнования родным, да и вообще всем, кто имеет отношение к хоккею. Мы часто с ним перезванивались, он приезжал в гости.

— Я помню, как вы были недовольны, что он болел против «Вашингтона» в плей-офф.

— Да это все в шутку. Он-то хотел, чтобы мы побыстрее присоединились к сборной. Сергей Наильевич всегда говорил правду, выражал свое мнение. Я на это никогда не обижался.

ПОНИМАНИЕ ПО БУДУЩЕМУ КОНТРАКТУ У МЕНЯ ЕСТЬ

— А что по-вашему новому контракту?

— Пока молчание. Через два матча прежний заканчивается.

— О, вы же можете не приходить на игры Кубка Стэнли?

— Ха-ха, да, игры по желанию.

— Ладно, серьезный вопрос. Говорят, что КХЛ снова попытается вытащить домой игроков, у которых завершаются контракты. Вы готовы вернуться?

— Думаю, что это исключено. Правда, если мне скажут, что я тут никому не нужен, то не останется выбора, и я поеду играть в Россию. Но если будут варианты остаться, то я останусь.

— В «Вашингтоне»?

— Трудно понять. У нас с агентом есть понимание по сумме, срокам, но я бы не стал называть свои требования для прессы. Еще же неизвестно, в какую сторону будет развиваться клуб. Многое зависит от того, как мы сыграем в Кубке Стэнли. У нас в команде свободными становятся много людей. В общем, очень много нюансов.

— Скоро появится клуб в Лас-Вегасе. Я тут разговаривал с российскими игроками. Так один сказал, что не хотел бы играть в этом клубе.

— Почему?

— Говорит, можно карьеру закончить. Там только казино.

— Я надеюсь, что он шутит так. Слушайте, ну он же профессиональный хоккеист, при чем здесь казино-то?

— Да там всю зарплату можно оставить.