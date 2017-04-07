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7 апреля 2017, 23:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Анахайма» Ритчи дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Анахайм Дакс» Ник Ритчи дисквалифицирован на два матча. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В матче с «Чикаго Блэкхоукс» Ритчи получил большой штраф грубость. Защитник Михал Розсивал толкнул в спину нападающего «Анахайма» Кори Перри, после чего Ритчи вступился за своего партнёра и ударил Розсивала в лицо, нанеся ему травму.

«Анахайму» остаётся провести один матч регулярного чемпионата, поэтому вторая игра дисквалификации переносится на плей-офф.

Анахайм Дакс
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