Нападающий «Анахайма» Ритчи дисквалифицирован на два матча

В матче с «Чикаго Блэкхоукс» Ритчи получил большой штраф грубость. Защитник Михал Розсивал толкнул в спину нападающего «Анахайма» Кори Перри, после чего Ритчи вступился за своего партнёра и ударил Розсивала в лицо, нанеся ему травму.



«Анахайму» остаётся провести один матч регулярного чемпионата, поэтому вторая игра дисквалификации переносится на плей-офф.