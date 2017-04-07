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7 апреля 2017, 23:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Эдмонтон» заключил контракт новичка с защитником Лагессоном

«Эдмонтон Ойлерз» заключил контракт новичка с защитником Вильямом Лагессоном, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на три года.

21-летний Лагессон в этом сезоне выступал за Массачусетский университет в Амхёрсте и набрал 8 (2+6) очков в 36 матчах. На международном уровне швед принял участие в молодёжных чемпионатах мира (2015, 2016), а также в мемориале Ивана Глинки (2014) и юниорском чемпионате мира (2013). Был выбран «Эдмонтоном» на драфте 2014 года под общим 91-м номером.

Эдмонтон Ойлерз
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