Хоккеист «Питтсбурга» Малкин заявил, что хотел бы доиграть до сорока лет

«Тяжело сейчас загадывать, мне только 30, — сказал Малкин. — Хотел бы дотянуть до сорока, хоккей — это моя жизнь, и если закончить карьеру, то станет скучно. Но все зависит от здоровья, если оно позволит, можно играть долго, а если нет, то не надо тянуть до последнего, гнаться за рекордами и очками».

«Бывает, что хоккеист так нахватается сотрясений мозга, что мучается даже после карьеры, люди теряют память, но я хочу, чтобы у моих детей был здоровый папа, для спортсмена очень важно вовремя уйти», — добавил он.

Также форвард поделился мнением о развитии хоккея в России и Канаде. «Разница есть, сравнить хотя бы количество хоккейных коробок там и тут. Но Россия всегда славилась индивидуально сильными игроками, которые появлялись в регионах, а потом достигали огромных высот. Хоккей в Канаде — это традиции, масштаб, из тысячи игроков десять будут хорошими, пробьются наверх, у нас же — единичные выстрелы, нет массовости, вот что нужно развивать, чтобы молодежь любила спорт», — сказал Малкин.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды он дважды становился обладателем Кубка Стэнли.