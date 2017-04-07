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7 апреля 2017, 22:42 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Хоккеист «Питтсбурга» Малкин заявил, что хотел бы доиграть до сорока лет

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин заявил, что хотел бы играть до сорока лет. Слова спортсмена приводит пресс-служба НХЛ.

«Тяжело сейчас загадывать, мне только 30, — сказал Малкин. — Хотел бы дотянуть до сорока, хоккей — это моя жизнь, и если закончить карьеру, то станет скучно. Но все зависит от здоровья, если оно позволит, можно играть долго, а если нет, то не надо тянуть до последнего, гнаться за рекордами и очками».

«Бывает, что хоккеист так нахватается сотрясений мозга, что мучается даже после карьеры, люди теряют память, но я хочу, чтобы у моих детей был здоровый папа, для спортсмена очень важно вовремя уйти», — добавил он.

Также форвард поделился мнением о развитии хоккея в России и Канаде. «Разница есть, сравнить хотя бы количество хоккейных коробок там и тут. Но Россия всегда славилась индивидуально сильными игроками, которые появлялись в регионах, а потом достигали огромных высот. Хоккей в Канаде — это традиции, масштаб, из тысячи игроков десять будут хорошими, пробьются наверх, у нас же — единичные выстрелы, нет массовости, вот что нужно развивать, чтобы молодежь любила спорт», — сказал Малкин.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды он дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

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