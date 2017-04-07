Форвард Дмитрий Соколов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Миннесоты»

18-летний россиянин в сезоне-2016/17 стал лучшим бомбардиром и снайпером «Садбери», набрав 72 (48+24) очка в 64 матчах. Всего за два года в OHL он набрал 124 (78+46) очка. Соколов был выбран «Миннесотой» на драфте 2016 года под общим 196-м номером.