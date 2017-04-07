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7 апреля 2017, 22:15 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Клингберг: Матч с «Нэшвиллом» — это позор. Мы отдали игру, и так было весь сезон

Защитник «Даллас Старз» Джон Клингберг прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:7.

«Мы отдали им игру. Это просто позор, особенно первый период. Во втором мы вернулись в игру и вроде действовали неплохо, но всё то же самое. Мы легко позволяем сопернику создавать и использовать шансы, так было весь сезон. Это приводит в отчаяние. Возможно, разочарование от сезона сказалось на результате матча, но мы должны оставаться профессионалами. Это наша арена, мы играем в Далласе и должны показывать лучший хоккей. Не может быть никаких оправданий. Это был ужасный матч», — цитирует Клингберга Dallas News.

7.04.2017 03:30 Зрители 17543 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Даллас Старз 3:7 Нэшвилл Предаторз
(0:4, 3:2, 0:1)
Главные тренеры
Линди Рафф Питер Лавиолетт
Вратари
Антти Ниеми 13:02 (К. Лехтонен 13:02) Юусе Сарос
1-й период
Виктор Арвидссон (К. Смит, К. Ярнкрок) 01:06
Крэйг Смит (В. Арвидссон) 13:02
Кевин Фиала (Пи.Кей. Суббан, П-А. Паренто) 18:16
Виктор Арвидссон (Э. Битетто) 18:52
2-й период
Харри Золнирчук (О. Уотсон, Пи.Кей. Суббан) 21:06
22:47 Джейсон Спецца (Джей. Бенн)
Кевин Фиала 23:37
24:35 Джейми Бенн
Маттиас Экхольм 24:35
26:34 Грег Патерин
30:30 Радек Факса (Д. Хэмьюс, Дж. Смит)
32:51 Джейсон Дикинсон (Р. Факса, Р. Эли)
35:45 Юлиус Хонка
36:59 Грег Патерин
36:59 Грег Патерин
Роман Йоси (Дж. Нил, В. Арвидссон) 37:27
3-й период
Крэйг Смит (Э. Битетто, Б. Хант) 53:52
Статистика
10 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
В. Арвидссон (Нэшвилл Предаторз), К. Смит (Нэшвилл Предаторз), Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
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Даллас Старз
Новости Матчи Состав Статистика
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