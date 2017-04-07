Клингберг: Матч с «Нэшвиллом» — это позор. Мы отдали игру, и так было весь сезон
Защитник «Даллас Старз» Джон Клингберг прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:7.
«Мы отдали им игру. Это просто позор, особенно первый период. Во втором мы вернулись в игру и вроде действовали неплохо, но всё то же самое. Мы легко позволяем сопернику создавать и использовать шансы, так было весь сезон. Это приводит в отчаяние. Возможно, разочарование от сезона сказалось на результате матча, но мы должны оставаться профессионалами. Это наша арена, мы играем в Далласе и должны показывать лучший хоккей. Не может быть никаких оправданий. Это был ужасный матч», — цитирует Клингберга Dallas News.
|7.04.2017 03:30
|Зрители 17543
|Регулярный чемпионат
|American Airlines Center
|Даллас Старз
|3:7
|Нэшвилл Предаторз
|(0:4, 3:2, 0:1)
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Питер Лавиолетт
Вратари
|Антти Ниеми 13:02 (К. Лехтонен 13:02)
|Юусе Сарос
|1-й период
|Виктор Арвидссон (К. Смит, К. Ярнкрок)
|01:06
|Крэйг Смит (В. Арвидссон)
|13:02
|Кевин Фиала (Пи.Кей. Суббан, П-А. Паренто)
|18:16
|Виктор Арвидссон (Э. Битетто)
|18:52
|2-й период
|Харри Золнирчук (О. Уотсон, Пи.Кей. Суббан)
|21:06
|22:47
|Джейсон Спецца (Джей. Бенн)
|Кевин Фиала
|23:37
|24:35
|Джейми Бенн
|Маттиас Экхольм
|24:35
|26:34
|Грег Патерин
|30:30
|Радек Факса (Д. Хэмьюс, Дж. Смит)
|32:51
|Джейсон Дикинсон (Р. Факса, Р. Эли)
|35:45
|Юлиус Хонка
|36:59
|Грег Патерин
|36:59
|Грег Патерин
|Роман Йоси (Дж. Нил, В. Арвидссон)
|37:27
|3-й период
|Крэйг Смит (Э. Битетто, Б. Хант)
|53:52
Статистика
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|В. Арвидссон (Нэшвилл Предаторз), К. Смит (Нэшвилл Предаторз), Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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