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7 апреля 2017, 20:57 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Худобин будет противостоять «Вашингтону» Овечкина с первых минут

Голкипер Антон Худобин будет защищать ворота «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона», сообщает официальный «Твиттер» клуба. Встреча состоится 8 апреля в 22.00 по московскому времени.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей в «регулярке», одержал 7 побед при проценте отраженных бросков 90,6. «Медведи» идут на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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