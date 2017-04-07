Худобин будет противостоять «Вашингтону» Овечкина с первых минут
Голкипер Антон Худобин будет защищать ворота «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона», сообщает официальный «Твиттер» клуба. Встреча состоится 8 апреля в 22.00 по московскому времени.
В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей в «регулярке», одержал 7 побед при проценте отраженных бросков 90,6. «Медведи» идут на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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