Соботка приступил к тренировкам с «Сент-Луисом»
Бывший нападающий «Авангарда» Владимир Соботка сегодня провел первую тренировку с «Сент-Луисом» после возвращения из КХЛ. Официальный «Твиттер» клуба опубликовал фотографию хоккеиста на льду в форме клуба.
Ранее чешский форвард подписал контракт с клубом на три года стоимостью 10,5 миллионов долларов. Соботка выступал за «Блюз» с 2010 по 2014 год. На его счету 101 (29+72) очко в 274 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В составе омской команды он провел три сезона, за которые отыграл 138 матчей и набрал 102 (37+65) очка.
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