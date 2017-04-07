Соботка приступил к тренировкам с «Сент-Луисом»

Ранее чешский форвард подписал контракт с клубом на три года стоимостью 10,5 миллионов долларов. Соботка выступал за «Блюз» с 2010 по 2014 год. На его счету 101 (29+72) очко в 274 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В составе омской команды он провел три сезона, за которые отыграл 138 матчей и набрал 102 (37+65) очка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">Vladimir Sobotka is back in Blue. <a href="https://twitter.com/hashtag/stlblues?src=hash">#stlblues</a> <a href="https://t.co/HQn6DAMZaA">pic.twitter.com/HQn6DAMZaA</a></p>— St. Louis Blues (@StLouisBlues) <a href="https://twitter.com/StLouisBlues/status/850394231495467008">7 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>