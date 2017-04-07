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7 апреля 2017, 20:42 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Соботка приступил к тренировкам с «Сент-Луисом»

Бывший нападающий «Авангарда» Владимир Соботка сегодня провел первую тренировку с «Сент-Луисом» после возвращения из КХЛ. Официальный «Твиттер» клуба опубликовал фотографию хоккеиста на льду в форме клуба.

Ранее чешский форвард подписал контракт с клубом на три года стоимостью 10,5 миллионов долларов. Соботка выступал за «Блюз» с 2010 по 2014 год. На его счету 101 (29+72) очко в 274 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В составе омской команды он провел три сезона, за которые отыграл 138 матчей и набрал 102 (37+65) очка.

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