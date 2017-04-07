Защитник «Монреаля» Емелин пропустит остаток регулярного сезона
Защитник «Монреаль Канадиенс» Алексей Емелин не сыграет в оставшихся двух матчах регулярного сезона. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Емелин получил травму нижней части тела в матче с «Баффало Сэйбрз». Пока не известно, сможет ли он восстановиться к началу
Кроме того, защитник Ши Уэбер пропустит ближайший матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг», но вернётся в состав в последней игре регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз».
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