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7 апреля 2017, 19:48 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Монреаля» Емелин пропустит остаток регулярного сезона

Защитник «Монреаль Канадиенс» Алексей Емелин не сыграет в оставшихся двух матчах регулярного сезона. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Емелин получил травму нижней части тела в матче с «Баффало Сэйбрз». Пока не известно, сможет ли он восстановиться к началу плей-офф.

Кроме того, защитник Ши Уэбер пропустит ближайший матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг», но вернётся в состав в последней игре регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз».

Монреаль Канадиенс
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