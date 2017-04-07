«Виннипег» подписал трёхлетний контракт с нападающим Харкинсом

19-летний нападающий четыре года выступал в WHL за «Принс Джордж». В сезоне-2016/17 он стал лучшим бомбардиром команды, набрав 72 (21+51) очка в 64 матчах. В составе сборной Канады Харкинс стал победителем мемориала Ивана Глинки в 2014 году, а также завоевал бронзу юниорского чемпионата мира в 2015 году. Был выбран «Джетс» на драфте 2015 года под общим 47-м номером.