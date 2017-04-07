«Коламбус» перевёл нападающего Виталия Абрамова в АХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» перевёл нападающего Виталия Абрамова в
фарм-клуб АХЛ «Кливленд», сообщается на официальном сайте клуба.
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В завершившемся регулярном чемпионате 18-летний Абрамов выиграл гонку бомбардиров QMJHL, набрав 104 (46+58) очка в 66 матчах в составе «Гатино», а также получил «Мишель Бриер Трофи» — приз самому ценному игроку сезона. Зимой Абрамов заключил с «Коламбусом» трёхлетний контракт.
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