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7 апреля 2017, 18:16 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Коламбус» перевёл нападающего Виталия Абрамова в АХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» перевёл нападающего Виталия Абрамова в фарм-клуб АХЛ «Кливленд», сообщается на официальном сайте клуба.

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В завершившемся регулярном чемпионате 18-летний Абрамов выиграл гонку бомбардиров QMJHL, набрав 104 (46+58) очка в 66 матчах в составе «Гатино», а также получил «Мишель Бриер Трофи» — приз самому ценному игроку сезона. Зимой Абрамов заключил с «Коламбусом» трёхлетний контракт.

Коламбус Блю Джэкетс
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