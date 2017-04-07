Койву: Для меня это был бы последний шанс поехать на Олимпиаду

34-летний форвард является серебряным призёром ОИ-2006 и бронзовым призёром ОИ-2010 в составе сборной Финляндии.



«Я больше не смогу поехать на Олимпиаду. Для меня это был бы последний шанс. Помню, как смотрел Олимпиаду, когда игроки НХЛ впервые играли в Нагано. Это великое дело для больших хоккейных стран в Европе. Если говорить о качестве игры на турнире, то такое решение НХЛ действительно разочаровывает», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.