Кинэн: Владельцы клубов НХЛ еще не приняли финального решения по ОИ-2018
МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Владельцы клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) еще не приняли окончательного решения по поводу участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер клуба КХЛ «Куньлунь» Майк Кинэн.
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В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать в календаре паузу для приостановки регулярного чемпионата в феврале на Олимпиаду. Комиссионер лиги Гари Беттмэн объяснил решение тем, что лига не сумела договориться с Международным олимпийским комитетом (МОК), а также рассказал, что профсоюз игроков не включил в текущий коллективный договор пункт об участии игроков в Олимпиаде. Беттмэн также сообщил, что решение о рассмотрении индивидуальных заявок для участия в Играх будет рассмотрено позднее.
«Я верю, что владельцы клубов еще не приняли окончательного решения. МОК и международная хоккейная федерация хотят, чтобы лучшие игроки поехали на Олимпиаду, и они сами хотят поехать, — сказал Кинэн. — Но также очевидно, что владельцы не хотят отпускать своих лучших игроков на Олимпиаду и прерывать чемпионат. Думаю, что уже идет раскол между владельцами, потому что
Во вторник нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что поедет на Олимпийские игры вне зависимости от решения лиги.
«Я не знаю, насколько законно его заявление, и не знаю, разорвут ли с ним контракт, каков будет результат переговоров. В любом случае, владелец “Вашингтона” сказал, что он поддержит решение Овечкина», — отметил наставник «Куньлуня».
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