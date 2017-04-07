Кинэн: Владельцы клубов НХЛ еще не приняли финального решения по ОИ-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник НХЛ объявила, что не будет делать в календаре паузу для приостановки регулярного чемпионата в феврале на Олимпиаду. Комиссионер лиги Гари Беттмэн объяснил решение тем, что лига не сумела договориться с Международным олимпийским комитетом (МОК), а также рассказал, что профсоюз игроков не включил в текущий коллективный договор пункт об участии игроков в Олимпиаде. Беттмэн также сообщил, что решение о рассмотрении индивидуальных заявок для участия в Играх будет рассмотрено позднее.

«Я верю, что владельцы клубов еще не приняли окончательного решения. МОК и международная хоккейная федерация хотят, чтобы лучшие игроки поехали на Олимпиаду, и они сами хотят поехать, — сказал Кинэн. — Но также очевидно, что владельцы не хотят отпускать своих лучших игроков на Олимпиаду и прерывать чемпионат. Думаю, что уже идет раскол между владельцами, потому что кто-то хочет отпускать игроков, а кто-то нет, и этот вопрос по любому будет вынесен на обсуждение, что займет время».

Во вторник нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что поедет на Олимпийские игры вне зависимости от решения лиги.

«Я не знаю, насколько законно его заявление, и не знаю, разорвут ли с ним контракт, каков будет результат переговоров. В любом случае, владелец “Вашингтона” сказал, что он поддержит решение Овечкина», — отметил наставник «Куньлуня».