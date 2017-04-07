Александр Бурмистров: Хотел бы провести в составе «Аризоны» целый сезон

По словам форварда, ему бы хотелось провести за «койотов» полный сезон.

— Мне бы хотелось провести целый сезон в составе «Аризоны», — приводит Arizonasports слова Бурмистрова. — На данный момент чувствую себя здесь очень комфортно.

В текущем регулярном чемпионате 25-летнйи россиянин провел в составе «Аризоны» 25 матчей и набрал 14 (5+9) очков.