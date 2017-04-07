Александр Бурмистров: Хотел бы провести в составе «Аризоны» целый сезон
Нападающий «Аризоны» Александр Бурмистров, который стал автором шайбы в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (4:3), подчеркнул, что комфортно чувствует себя в составе «Койотс».
По словам форварда, ему бы хотелось провести за «койотов» полный сезон.
— Мне бы хотелось провести целый сезон в составе «Аризоны», — приводит Arizonasports слова Бурмистрова. — На данный момент чувствую себя здесь очень комфортно.
В текущем регулярном чемпионате 25-летнйи россиянин провел в составе «Аризоны» 25 матчей и набрал 14 (5+9) очков.
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