Нападающий «Эдмонтона» Лучич стал первой звездой дня НХЛ

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Лучич оформил хет-трик в матче против «Сан-Хосе» (4:2).

Второй звездой стал нападающий «Нэшвилла» Виктор Арвидссон, забросивший две шайбы и отдавший две передачи в матче против «Далласа» (7:3).

Третьей звездой признан вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Ярослав Галак, отразивший все 29 бросков по воротам и оформивший второй шатаут в сезоне в матче против «Каролины» (3:0).