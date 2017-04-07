Нападающий «Эдмонтона» Лучич стал первой звездой дня НХЛ
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Форвард «Эдмонтона» Милан Лучич признан первой звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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Лучич оформил
Второй звездой стал нападающий «Нэшвилла» Виктор Арвидссон, забросивший две шайбы и отдавший две передачи в матче против «Далласа» (7:3).
Третьей звездой признан вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Ярослав Галак, отразивший все 29 бросков по воротам и оформивший второй шатаут в сезоне в матче против «Каролины» (3:0).
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