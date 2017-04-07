Бёрнс первым из защитников за 20 лет набрал 75 очков 2 сезона подряд

Хоккеист достиг отметки в 75 (29+46) очков в 81 матче сезона.



Канадский хоккеист повторил свой же клубный рекорд прошлого сезона по набранным очкам для защитников. Кроме того, Бёрнс стал первым защитником за 20 лет (после Брайана Лича в сезонах 1995−1996 и 1996−1997 гг.) в Национальной хоккейной лиге, кто набирал по 75 или более очков в двух сезонах подряд.