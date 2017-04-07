Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29347317/
7 апреля 2017, 11:57 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бёрнс первым из защитников за 20 лет набрал 75 очков 2 сезона подряд

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (2:4).

Хоккеист достиг отметки в 75 (29+46) очков в 81 матче сезона.

Канадский хоккеист повторил свой же клубный рекорд прошлого сезона по набранным очкам для защитников. Кроме того, Бёрнс стал первым защитником за 20 лет (после Брайана Лича в сезонах 1995−1996 и 1996−1997 гг.) в Национальной хоккейной лиге, кто набирал по 75 или более очков в двух сезонах подряд.

Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!