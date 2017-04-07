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7 апреля 2017, 11:46 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Анахайма» Фаулер точно пропустит начало плей-офф

Защитник «Анахайм Дакс» Кэм Фаулер получил травму нижней части тела и пропустит начало плей-офф.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Дакс» Боб Мюррей. В лучшем случае американский хоккеист сможет играть через две недели, но на его восстановление может уйти и шесть недель.

«Пока нам сложно сказать что-то определённое, мы всё узнаем через неделю. Всё может пройти быстро. Травма своеобразная. Там был удар колено в колено», — сказал Мюррей.

Фаулер получил травму в матче с «Калгари Флэймз» (3:1), столкнувшись с защитником Марком Джиордано. В 80 матчах сезона Фаулер набрал 39 (11+28) очков. Ему не хватило одного очка, чтобы повторить личный рекорд результативности (10+30), который он установил в своём дебютном сезоне-2010/11.

Анахайм Дакс
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