Дубник — первый вратарь в истории «Миннесоты», одержавший 40 побед в сезоне
Голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник одержал свою 40-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:3).
Канадский хоккеист отразил 30 бросков из 33. Он стал первым вратарём в истории «Уайлд», одержавшим 40 побед в сезоне, и поднял планку клубного рекорда, который ранее установил, обойдя Никласа Бекстрёма (37 побед в сезоне-2008/09).
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