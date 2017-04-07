Канадский хоккеист отразил 30 бросков из 33. Он стал первым вратарём в истории «Уайлд», одержавшим 40 побед в сезоне, и поднял планку клубного рекорда, который ранее установил, обойдя Никласа Бекстрёма (37 побед в сезоне-2008/09).



