Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29347311/
7 апреля 2017, 11:45 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Дубник — первый вратарь в истории «Миннесоты», одержавший 40 побед в сезоне

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник одержал свою 40-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:3).

Канадский хоккеист отразил 30 бросков из 33. Он стал первым вратарём в истории «Уайлд», одержавшим 40 побед в сезоне, и поднял планку клубного рекорда, который ранее установил, обойдя Никласа Бекстрёма (37 побед в сезоне-2008/09).

Миннесота Уайлд
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!