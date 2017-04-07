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7 апреля 2017, 11:43 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Евгений Малкин: Хочу играть до 40 лет, но все зависит от здоровья

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выразил надежду, что ему удастся играть до 40 лет.

Форвард подчеркнул, что для него важную роль играет здоровье, и до последнего продолжать карьеру он не будет.

— Яромиру Ягру уже 45 лет, а он хочет новый контракт с «Флоридой». До какого возраста хотели бы выступать вы?

— Тяжело загадывать, мне только 30. Хотел бы дотянуть до сорока. Хоккей — это моя жизнь. И если закончить карьеру, то станет скучно. Но все зависит от здоровья. Если оно позволит, можно играть долго. А если нет, то не надо тянуть до последнего, гнаться за рекордами и очками.

Бывает, что хоккеист так нахватается сотрясений мозга, что мучается даже после карьеры. Люди теряют память. Но я хочу, чтобы у моих детей был здоровый папа. Для спортсмена очень важно вовремя уйти.

Питтсбург Пингвинз
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