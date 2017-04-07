Евгений Малкин: Хочу играть до 40 лет, но все зависит от здоровья

Форвард подчеркнул, что для него важную роль играет здоровье, и до последнего продолжать карьеру он не будет.

— Яромиру Ягру уже 45 лет, а он хочет новый контракт с «Флоридой». До какого возраста хотели бы выступать вы?

— Тяжело загадывать, мне только 30. Хотел бы дотянуть до сорока. Хоккей — это моя жизнь. И если закончить карьеру, то станет скучно. Но все зависит от здоровья. Если оно позволит, можно играть долго. А если нет, то не надо тянуть до последнего, гнаться за рекордами и очками.

Бывает, что хоккеист так нахватается сотрясений мозга, что мучается даже после карьеры. Люди теряют память. Но я хочу, чтобы у моих детей был здоровый папа. Для спортсмена очень важно вовремя уйти.