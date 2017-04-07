Салливан: Подходим к ситуации Малкина с осторожностью

«Мы бы хотели, чтобы он был готов на сто процентов, так что подходим к его ситуации с осторожностью. В этом году он сыграл довольно много. Нас не беспокоит, что ему придётся набирать форму. Мы уверены, что он сразу сможет приносить пользу.



Мяяття и Дэйли? Мы бы предпочли, чтобы все ребята могли играть. Мы бы хотели, чтобы и Малкин был готов. Но в то же время мы хотим быть рассудительными в каждом отдельном случае. Они помогут нам, когда мы будем абсолютно уверены в их готовности. Вот такой подход мы используем и будем продолжать это делать», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.