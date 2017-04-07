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7 апреля 2017, 11:19 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Салливан: Подходим к ситуации Малкина с осторожностью

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал ситуацию с форвардом команды Евгением Малкиным, который из-за травмы последний раз играл в матче 16 марта.

«Мы бы хотели, чтобы он был готов на сто процентов, так что подходим к его ситуации с осторожностью. В этом году он сыграл довольно много. Нас не беспокоит, что ему придётся набирать форму. Мы уверены, что он сразу сможет приносить пользу.

Мяяття и Дэйли? Мы бы предпочли, чтобы все ребята могли играть. Мы бы хотели, чтобы и Малкин был готов. Но в то же время мы хотим быть рассудительными в каждом отдельном случае. Они помогут нам, когда мы будем абсолютно уверены в их готовности. Вот такой подход мы используем и будем продолжать это делать», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

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