Форварду «Тампы Бэй» Наместникову разбили шайбой лицо в матче НХЛ с «Торонто»

Инцидент произошел в начале второго периода встречи, которая состоялась в четверг в Торонто и завершилась победой гостей со счетом 4:1. После броска шведского форварда Вильяма Нюландера шайба попала в лицо 24-летнему Наместникову, игра была остановлена. Россиянин смог сам подняться и покинуть площадку. После оказания медицинской помощи он продолжил встречу.

В текущем сезоне НХЛ Наместников провел 72 игры, набрал 27 (10 шайб + 17 передач) очков.