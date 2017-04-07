Форварду «Тампы Бэй» Наместникову разбили шайбой лицо в матче НХЛ с «Торонто»
Российскому нападающему «Тампы Бэй Лайтнинг» Владиславу Наместникову разбили в кровь лицо в результате попадания шайбы в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мейпл Лифс».
Инцидент произошел в начале второго периода встречи, которая состоялась в четверг в Торонто и завершилась победой гостей со счетом 4:1. После броска шведского форварда Вильяма Нюландера шайба попала в лицо 24-летнему Наместникову, игра была остановлена. Россиянин смог сам подняться и покинуть площадку. После оказания медицинской помощи он продолжил встречу.
В текущем сезоне НХЛ Наместников провел 72 игры, набрал 27 (10 шайб + 17 передач) очков.
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