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7 апреля 2017, 11:16 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Форварду «Тампы Бэй» Наместникову разбили шайбой лицо в матче НХЛ с «Торонто»

Российскому нападающему «Тампы Бэй Лайтнинг» Владиславу Наместникову разбили в кровь лицо в результате попадания шайбы в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мейпл Лифс».

Инцидент произошел в начале второго периода встречи, которая состоялась в четверг в Торонто и завершилась победой гостей со счетом 4:1. После броска шведского форварда Вильяма Нюландера шайба попала в лицо 24-летнему Наместникову, игра была остановлена. Россиянин смог сам подняться и покинуть площадку. После оказания медицинской помощи он продолжил встречу.

В текущем сезоне НХЛ Наместников провел 72 игры, набрал 27 (10 шайб + 17 передач) очков.

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