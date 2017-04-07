Кучеров и Василевский спасли «Тампу», Бурмистров продолжил забивать
Победа «Тампы» в важнейшем поединке с «Торонто» сохранила шансы «молний» на
плей-офф, главную роль в успехе сыграли Кучеров и Василевский.
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«Молнии» не сдаются
Поражение, которое «Тампа» потерпела накануне в важнейшем матча с «Бостоном», заметно уменьшило шансы «молний» на попадание в
Героев в составе «Тампы» было три: нападающий Брэйден Пойнт оформил дубль, открыв и «закрыв» счёт, голкипер Андрей Василевский, отразивший 26 выстрелов, и Никита Кучеров, чей гол стал победным. В середине первого периода российский бомбардир «Лайтнинг» продемонстрировал великолепную технику, подхватил шайбу в средней зоне, а затем оставил не у дел двух защитников гостей. Мощный кистевой бросок
«Мы сами усложнили себе задачу, мы не играли так, как обычно это делаем. Играли медленно. Не знаю, насколько всё было плотно и насыщенно, но все действовали вразнобой. Соперник выиграл много единоборств и сражений за шайбу, а нам так и не удалось войти в привычное русло», — констатировал Майк Бэбкок. За два матча до конца регулярного чемпионата в копилке у «Торонто» 93 очка, у «Айлендерс» и «Тампы» — по 90.
«Уверен, что сегодня многие болельщики смотрели на наш состав на матч, и задавались вопросом — кто все эти люди. Теперь можно смело сказать — они хоккеисты», — сказал довольный тренер «Тампы» Джон Купер. Следующий матч «молниям» предстоит сыграть в гостях в Монреале, «Торонто» днём позже сыграет дома с «Питтсбургом», а «островитяне» встретятся в
«Питтсбург» начнёт
Обыграть «Дэвилз» гости смогли за счёт впечатляющего командного усилия и уверенной игры «бойцов второго плана». Герой прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли Ник Бонино набрал 3 (1+2) очка, Гюнцель и Кросби — по 2, а самым красивым моментом матча стал гол Конора Шири и многоходовая распасовка «Питтсбурга».
Тарасенко в двух очках от личного рекорда
«Блюзмены» продлили серию поражений «Флориды» до шести матчей, уверенно обыграв Ягра и компанию на выезде. Победа позволила сохранить «Сент-Луису» очень хорошие шансы на третье место в Центральном дивизионе, на которое также претендует «Нэшвилл», отстающий на один балл. «Музыканты» дважды наказали хоккеистов «Пантерз» за удаления, а самым активным у гостей стал Джейден Шварц, пять раз атаковавший ворота соперников (1 гол, 2 передачи). Не остался в стороне и Владимир Тарасенко, который забил симпатичный «звонкий» гол рикошетом от перекладины и добавил к нему результативную передачу. До личного рекорда по очкам Владимиру не достаёт двух баллов, и уже в ближайшем матче с «Каролиной» Тарасенко по силам повторить достижение прошлого года.
Голдобин и Бурмистров отметились голами
«Ванкувер» и «Аризона» уже достаточно давно не решают никаких турнирных задач, давай возможность поиграть молодёжи и оценить перспективы на будущее. Этой возможностью удачно воспользовались двое российских форвардов, которые продолжают сражаться за собственную репутацию и место в основном составе. В середине первого периода вторым голом за «Ванкувер» отметился Николай Голдобин, завершивший комбинацию с участием братьев Сединов — в этом матче россиянин впервые в своей карьере провёл на площадке больше 14 минут.
Во втором периоде «койоты» активизировались и смогли забросить три шайбы подряд, что обеспечило «Аризоне» победу. Автором одной из них стал Александр Бурмистров, который после перехода из «Виннипега» обрёл второе дыхание: у Бурмистрова продолжается результативная серия (4 матча, 4 гола, 1 передача), а всего в 25 матчах за «Койотс» на его счету 14 (5+9) баллов.
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