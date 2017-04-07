Кучеров и Василевский спасли «Тампу», Бурмистров продолжил забивать

«Молнии» не сдаются

Поражение, которое «Тампа» потерпела накануне в важнейшем матча с «Бостоном», заметно уменьшило шансы «молний» на попадание в плей-офф, но полностью из борьбы за кубковый билет хоккеисты «Лайтнинг» не выбыли. Изрядно помог подопечным Джона Купера «Торонто», который проиграл «Вашингтону» и оставил вакантным вторую «уайлд кард», за которой идёт настоящая охота. В очном поединке между «Тампой» и «Мэйпл Лифс» Кучерова и компанию устраивала только победа в основное время — любой другой исход отдавал место в плей-офф в руки соперников, и «молнии» смогли выполнить поставленную задачу.



Героев в составе «Тампы» было три: нападающий Брэйден Пойнт оформил дубль, открыв и «закрыв» счёт, голкипер Андрей Василевский, отразивший 26 выстрелов, и Никита Кучеров, чей гол стал победным. В середине первого периода российский бомбардир «Лайтнинг» продемонстрировал великолепную технику, подхватил шайбу в средней зоне, а затем оставил не у дел двух защитников гостей. Мощный кистевой бросок из-под чеха Романа Полака сохранил шансы «Тампы» на место в первой восьмёрке и добавил разочарования молодёжи из «Мэйпл Лифс».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Kuch is all about the big goals. <a href="https://twitter.com/hashtag/TBLvsTOR?src=hash">#TBLvsTOR</a> <a href="https://t.co/FilLJkXc8m">pic.twitter.com/FilLJkXc8m</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/850162461361786882">7 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Мы сами усложнили себе задачу, мы не играли так, как обычно это делаем. Играли медленно. Не знаю, насколько всё было плотно и насыщенно, но все действовали вразнобой. Соперник выиграл много единоборств и сражений за шайбу, а нам так и не удалось войти в привычное русло», — констатировал Майк Бэбкок. За два матча до конца регулярного чемпионата в копилке у «Торонто» 93 очка, у «Айлендерс» и «Тампы» — по 90.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">rick: WHAT A PINPOINT SHOT!<br>brian: *laughs*<br>us: ??? <a href="https://t.co/iSMpUZ5KZr">pic.twitter.com/iSMpUZ5KZr</a></p>— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) <a href="https://twitter.com/TBLightning/status/850173886058680320">7 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Уверен, что сегодня многие болельщики смотрели на наш состав на матч, и задавались вопросом — кто все эти люди. Теперь можно смело сказать — они хоккеисты», — сказал довольный тренер «Тампы» Джон Купер. Следующий матч «молниям» предстоит сыграть в гостях в Монреале, «Торонто» днём позже сыграет дома с «Питтсбургом», а «островитяне» встретятся в Нью-Арке с «Дэвилз».



«Питтсбург» начнёт плей-офф дома, Малкин продолжает лечиться «Пингвины» одержали эффектную победу в выездном матче с «Нью-Джерси», порадовав болельщиков уверенной игрой и хорошими новостями. В первом раунде плей-офф «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», и это интригующее противостояние Малкин, Кросби и компания начнут на своём льду. Сам Евгений, восстанавливающийся после травмы плеча, на лёд вновь не вышел, хотя утром тренировался вместе с командой. «Мы хотим, чтобы он был на 100 процентов здоров, потому что впереди кубковые матчи. Была принята очень осторожная стратегия восстановления. Да, Малкин пропустил больше 10 матчей, но мы не беспокоимся о том, что он будет не в форме. Евгений легко снимет эту “ржавчину”, он с самого начала будет оказывать большое влияние на игру», — сказал главный тренер «пингвинов» Майк Салливан.



Обыграть «Дэвилз» гости смогли за счёт впечатляющего командного усилия и уверенной игры «бойцов второго плана». Герой прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли Ник Бонино набрал 3 (1+2) очка, Гюнцель и Кросби — по 2, а самым красивым моментом матча стал гол Конора Шири и многоходовая распасовка «Питтсбурга».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">REALLY!?<br><br>Sid and the <a href="https://twitter.com/penguins">@penguins</a> are actually ridiculous. <a href="https://t.co/kerHSI8PG7">pic.twitter.com/kerHSI8PG7</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/850146861495316481">7 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тарасенко в двух очках от личного рекорда

«Блюзмены» продлили серию поражений «Флориды» до шести матчей, уверенно обыграв Ягра и компанию на выезде. Победа позволила сохранить «Сент-Луису» очень хорошие шансы на третье место в Центральном дивизионе, на которое также претендует «Нэшвилл», отстающий на один балл. «Музыканты» дважды наказали хоккеистов «Пантерз» за удаления, а самым активным у гостей стал Джейден Шварц, пять раз атаковавший ворота соперников (1 гол, 2 передачи). Не остался в стороне и Владимир Тарасенко, который забил симпатичный «звонкий» гол рикошетом от перекладины и добавил к нему результативную передачу. До личного рекорда по очкам Владимиру не достаёт двух баллов, и уже в ближайшем матче с «Каролиной» Тарасенко по силам повторить достижение прошлого года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Bet you <a href="https://twitter.com/tara9191">@tara9191</a> loved the sound of that one. <a href="https://twitter.com/hashtag/STLvsFLA?src=hash">#STLvsFLA</a> <a href="https://t.co/6OfFqGGGbl">pic.twitter.com/6OfFqGGGbl</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/850152679842213889">7 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Голдобин и Бурмистров отметились голами

«Ванкувер» и «Аризона» уже достаточно давно не решают никаких турнирных задач, давай возможность поиграть молодёжи и оценить перспективы на будущее. Этой возможностью удачно воспользовались двое российских форвардов, которые продолжают сражаться за собственную репутацию и место в основном составе. В середине первого периода вторым голом за «Ванкувер» отметился Николай Голдобин, завершивший комбинацию с участием братьев Сединов — в этом матче россиянин впервые в своей карьере провёл на площадке больше 14 минут.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A one-handed pass from Henrik.<br>A quick skip pass from Daniel.<br>A sweet shot from Goldy. <a href="https://t.co/KT2MyvTBvH">pic.twitter.com/KT2MyvTBvH</a></p>— Vancouver Canucks (@Canucks) <a href="https://twitter.com/Canucks/status/850173434885586944">7 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Во втором периоде «койоты» активизировались и смогли забросить три шайбы подряд, что обеспечило «Аризоне» победу. Автором одной из них стал Александр Бурмистров, который после перехода из «Виннипега» обрёл второе дыхание: у Бурмистрова продолжается результативная серия (4 матча, 4 гола, 1 передача), а всего в 25 матчах за «Койотс» на его счету 14 (5+9) баллов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Alex set up Alex beautifully. <a href="https://t.co/LYeQl6KqVy">pic.twitter.com/LYeQl6KqVy</a></p>— Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) <a href="https://twitter.com/ArizonaCoyotes/status/850186777931399168">7 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>