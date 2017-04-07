«Калгари» в гостях разгромил «Лос-Анджелес»

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — у «Калгари» отличился Сэм Беннетт (5-я минута, в большинстве), а у «Лос-Анджелеса» — Тревор Льюис (7). Во второй двадцатиминутке гости забили трижды — усилиями Денниса Уайдмана (24), Фредди Хэмилтона (31) и Алекса Чиассона (35).



«Калгари» набрал 94 очка и занимает 4-е место в Тихоокеанском дивизионе, а «Лос-Анджелес» с 83 очками расположился строчкой ниже.