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7 апреля 2017, 10:20 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Калгари» в гостях разгромил «Лос-Анджелес»

«Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — у «Калгари» отличился Сэм Беннетт (5-я минута, в большинстве), а у «Лос-Анджелеса» — Тревор Льюис (7). Во второй двадцатиминутке гости забили трижды — усилиями Денниса Уайдмана (24), Фредди Хэмилтона (31) и Алекса Чиассона (35).

«Калгари» набрал 94 очка и занимает 4-е место в Тихоокеанском дивизионе, а «Лос-Анджелес» с 83 очками расположился строчкой ниже.

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