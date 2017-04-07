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7 апреля 2017, 10:19 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кучеров вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ текущего сезона

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1) забросил победную шайбу.

Это 39-й гол российского игрока в текущем регулярном чемпионате НХЛ, и он вышел на 2-е место в гонке снайперов, догнав Брэда Маршана («Бостон Брюинз») и Остона Мэттьюса («Торонто Мэйпл Лифс»). В 72 матчах сезона Кучеров набрал 82 (39+43) очка.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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